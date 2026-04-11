Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Versammlungsgeschehen in der Innenstadt

Flensburg (ots)

Am heutigen Samstag, den 11.04.2026, fanden in Flensburg zwischen 10 und 13 Uhr mehrere Versammlungen statt. Anlass war ein von der AfD am Nordermarkt angezeigter Infostand. Mehrere andere Parteien und Bündnisse hatten zu Gegenprotesten aufgerufen.

Insgesamt versammelten sich ca. 500 Personen am und um den Nordermarkt.

Die Polizei zieht ein positives Resümee: Die Demonstrationen verliefen überwiegend friedlich. Einzelne Störversuche konnten durch konsequentes polizeiliches Einschreiten schnell unterbunden werden. Die enge Zusammenarbeit mit der Versammlungsbehörde der Stadt Flensburg und das polizeiliche Vorgehen durch eine offensive Kommunikation haben sich bewährt.

Eine Gruppe von 15 Personen hatte zwischenzeitig versucht, eine polizeiliche Absperrung zu durchbrechen. Die Personen wurden daraufhin polizeilichen Maßnahmen unterzogen.

Im weiteren Verlauf mussten zum Schutz des AfD-Standes in der Großen Straße Personen zurückgedrängt werden. Die Teilnehmer verhielten sich hierbei größtenteils kooperativ, vereinzelt musste unmittelbarer Zwang angewendet werden.

Insgesamt wurden 17 Strafanzeigen gefertigt, 16 hiervon stehen im Zusammenhang mit dem dargestellten Durchbruchversuch.

Aufgrund der Einsatzlage kam es zu Beeinträchtigungen für den Fußgängerverkehr in der Innenstadt, die Marienstraße war während der Versammlungen für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Polizei dankt den Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis und ihre Geduld.

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