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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Süderoogsand
Flensburg
Hamburg: Leichenfund auf Süderoogsand - Ermittlungsbehörden suchen Zeugen bei Aktenzeichen XY... ungelöst - Hinweis zu den Erreichbarkeiten

Süderoogsand / Flensburg / Hamburg (ots)

Nachtrag zur Meldung vom 08.04.2026 zum Beitrag der Flensburger Ermittlungsbehörden bei Aktenzeichen XY... ungelöst:

Die Bezirkskriminalinspektion Flensburg weist noch einmal auf die Telefonnummern für Hinweise hin. Alle Anrufe werden unter 0461-484 5555 entgegengenommen. Es wird darum gebeten, diese Nummer primär zu verwenden.

Ferner wurde ein Anschluss für vertrauliche Hinweise eingerichtet. Dieser ist unter der Rufnummer 0160 20 68 666 zu erreichen.

Zudem besteht weiterhin die Möglichkeit, über das Hinweisportal der Landespolizei (https://sh.hinweisportal.de/) Fotos, Videos sowie allgemeine Hinweise an die ermittelnde Dienststelle zu übermitteln.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Katharina Petersen
Telefon: 0461 / 484 2009
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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