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POL-FL: Kropp: Sachbeschädigung am Spielplatz - Polizei sucht Zeugen

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Kropp (ots)

Am Donnerstag, den 09.04.2026, war die Polizei in Kropp wegen einer Sachbeschädigung am Spielplatz Schulkoppel eingesetzt. Hier wurden durch Unbekannte mehrere Stabmattenzäune der Einfriedung durch Gewaltanwendung nach innen verbogen, sodass ein Schaden von rund 10 000 EUR entstanden ist. Die Tat dürfte sich zwischen dem 08. und dem 09.04.2026 zugetragen haben.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Kropp telefonisch unter 04624-4506680 oder per E-Mail unter kropp.pst@polizei.landsh.de entgegen.

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