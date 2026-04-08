Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Reußenköge/Nordfriesland - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Reußenköge/Nordfriesland (ots)

Reußenköge/Nordfriesland - Am Ostersonntag, den 05.04.2026 kam es gegen 05:00 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz nach einer Verkehrsunfallflucht. Demnach sei ein Pkw in der Straße Koogsweg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und alleinbeteiligt verunfallt. Der graue Mercedes kam im Straßengraben zum Stehen. Bei Eintreffen der Polizei waren die Kennzeichen des Pkw demontiert und keine Person mehr vor Ort.

Die Polizeistation Bredstedt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zum Fahrer des Pkw und den Umständen des Unfalls machen kann, wird gebeten, sich unter der 04671-4044900 oder per Email unter bredstedt.pst@polizei.landsh.de zu melden.

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