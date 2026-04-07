Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Sachbeschädigungen und versuchte Brandstiftungen an mehreren Parteibüros, Polizei sucht Zeugen

Flensburg (ots)

Am Osterwochenende vom 05.04.2026 bis 07.04.2026 kam es im Bereich der Flensburger Innenstadt zu Sachbeschädigungen, sowie versuchten Brandstiftungen zum Nachteil mehrerer Parteibüros. Betroffen waren die Büros des SSW, des Bündnis 90/Die Grünen, der SPD, sowie der Partei Die Linke.

An den Parteibüros des SSW, sowie der SPD wurden Graffiti in den Farben der Deutschlandflagge aufgebracht. Ferner wurden sogenannte Molotow-Cocktails mit mutmaßlichem Brandbeschleuniger an den Büros der Partei Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und der SPD gefunden. Es kam durch die Molotow-Cocktails zu keinem vollständigen Brandausbruch, jedoch zu Rußanhaftungen sowie oberflächlichen Beschädigungen an den Außenwänden.

Zudem kam es zu Sachbeschädigungen an den Fensterscheiben mehrerer Parteibüros. Der entstandene Schaden dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter 0461-4840 oder per Email k5.flensburg.bki@polizei.landsh.de zu melden.

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