Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Mehrere Unfälle und verletzte Polizeibeamte nach gefährlicher Verfolgungsfahrt

Flensburg (ots)

Am späten Mittwochabend (01.04.2026) kam es im Stadtgebiet von Flensburg zu einer gefährlichen Verfolgungsfahrt eines PKW, bei der mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet und mehrere Unfälle verursacht wurden.

Gegen 21:50 Uhr entzog sich ein Mercedes im Bereich Ballastbrücke einer geplanten Verkehrskontrolle durch zivile Einsatzkräfte. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort und missachtete im weiteren Verlauf mehrere rote Ampeln.

Die Verfolgungsfahrt führte über den Hafendamm, Norderhofenden sowie die Schiffbrücke in Richtung Werftstraße. Dabei kam es unter anderem im Bereich Speicherlinie sowie Neue Straße zu Beinahe-Unfällen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Zudem befuhr das Fahrzeug wiederholt Gehwege sowie eine Busspur entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Im weiteren Verlauf kam es auf der Werftstraße zu einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen. Trotz der Kollision setzte der Fahrer seine Fahrt fort, wobei es zu einem weiteren Unfall mit einem weiteren Einsatzfahrzeug kam. Während das Fahrzeug noch in Bewegung war, verließ der Fahrer den PKW im Brauereiweg und flüchtete zu Fuß. Das Fahrzeug rollte anschließend weiter und kollidierte mit einem unbeteiligten dänischen Verkehrsteilnehmer. In diesem Fahrzeug befand sich zudem ein Kleinkind, das dem ersten Anschein nach leicht verletzt wurde.

Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer flüchteten zunächst fußläufig, konnten jedoch kurz darauf durch Einsatzkräfte gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei dem 21-jährigen syrischen Fahrer besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der ebenfalls zunächst festgenommene 21-jährige syrische Beifahrer leistete im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Insgesamt waren vier Fahrzeuge in die Unfälle verwickelt, darunter zwei Streifenwagen. Zudem entstanden Sachschäden an einer Grünfläche sowie an einem Mülleimer.

Gegen die Beschuldigten wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenen Kraftfahrzeugrennens, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Darüber hinaus wurden mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, insbesondere mögliche gefährdete Fußgänger oder andere Verkehrsteilnehmer, sich beim Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeireviers Flensburg zu melden. Hinweise werden unter 0461-484 0 oder per E-Mail unter ved.flensburg.1pr@polizei.landsh.de entgegengenommen.

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