POL-FL: B5 / Husum: Polizei sucht Zeugen und Verursacher nach Verkehrsunfall

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Husum: Polizei sucht Zeugen und Verursacher nach Verkehrsunfall

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B5 / Husum (ots)

Am Mittwoch (25.03.2026) kam es gegen 10:15 Uhr auf der Bundesstraße 5 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem LKW die B5 aus Richtung Vosskuhle kommend in Fahrtrichtung Husum. Während der Fahrt löste sich plötzlich eine Holzplatte von der Ladefläche des LKW und fiel auf die Fahrbahn.

Ein nachfolgender PKW-Fahrer musste dem Hindernis ausweichen. Dabei geriet sein Fahrzeug in den Graben auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite und überschlug sich mehrfach. Der 71-jährige Fahrer des PKW wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Der LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Möglicherweise hat dieser den Unfall gar nicht bemerkt.

Die Polizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen LKW machen können, sich unter 04841 - 830330 oder per E-Mail an VU-SB.Husum.PR@polizei.landsh.de zu melden.

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