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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: St. Peter-Ording: Polizeistation wegen Umzugs geschlossen

St. Peter-Ording (ots)

Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten in den Räumlichkeiten der Polizeistation St. Peter-Ording im Deichgrafenweg, steht der Umzug in die "alte" Dienststelle nun kurz bevor. Die Beamten waren für die Zeit der Baumaßnahmen in Übergangsräumlichkeiten im Fasanenweg untergekommen.

Für den Umzug wird die Polizeistation vom 26.03. bis zum 06.04.2026 geschlossen sein. Auch telefonisch ist die Dienststelle in dieser Zeit nicht erreichbar.

Bürger, die in dem Zeitraum Kontakt zur Polizei aufnehmen wollen, werden gebeten, auf die Polizeistationen in Garding oder Tönning auszuweichen. Der Polizeinotruf ist von der Maßnahme nicht betroffen.

Ab dem 07.04.2026 wird der Dienstbetrieb dann in den alten/neuen Räumlichkeiten im Deichgrafenweg aufgenommen und die Beamten stehen den Bürgern wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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