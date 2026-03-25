Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: A7

Handewitt: Folgemeldung: Lebensgefährlich verletzte männliche Person am Fahrbahnrand entdeckt - Zeugen gesucht

A7 / Handewitt (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (24.03.2026) gegen 05:40 Uhr wurde auf der A7 in Fahrtrichtung Norden kurz vor dem Parkplatz Altholzkrug eine lebensgefährlich verletzte Person aufgefunden.

Mittlerweile konnte der Mann identifiziert werden. Es handelt sich um einen 28-jährigen Deutschen aus Flensburg. Er befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand.

Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Die Polizei bittet weiterhin Zeugen, die in den frühen Morgenstunden im Bereich der A7 zwischen der Anschlussstelle Flensburg und dem Parkplatz Altholzkrug unterwegs waren und verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Geschehen geben können, sich zu melden. Insbesondere könnten Beobachtungen zu auffälligen Fahrzeugen, Personen oder ungewöhnlichen Situationen von Bedeutung sein. Hinweisgeber werden gebeten, mit dem Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Nord unter 04621/94520 oder per E-Mail unter schleswig.pabr@polizei.landsh.de in Kontakt zu treten.

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