PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: A7
Handewitt: Folgemeldung: Lebensgefährlich verletzte männliche Person am Fahrbahnrand entdeckt - Zeugen gesucht

A7 / Handewitt (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (24.03.2026) gegen 05:40 Uhr wurde auf der A7 in Fahrtrichtung Norden kurz vor dem Parkplatz Altholzkrug eine lebensgefährlich verletzte Person aufgefunden.

Mittlerweile konnte der Mann identifiziert werden. Es handelt sich um einen 28-jährigen Deutschen aus Flensburg. Er befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand.

Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Die Polizei bittet weiterhin Zeugen, die in den frühen Morgenstunden im Bereich der A7 zwischen der Anschlussstelle Flensburg und dem Parkplatz Altholzkrug unterwegs waren und verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Geschehen geben können, sich zu melden. Insbesondere könnten Beobachtungen zu auffälligen Fahrzeugen, Personen oder ungewöhnlichen Situationen von Bedeutung sein. Hinweisgeber werden gebeten, mit dem Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Nord unter 04621/94520 oder per E-Mail unter schleswig.pabr@polizei.landsh.de in Kontakt zu treten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 15:15

    POL-FL: St. Peter-Ording: Polizeistation wegen Umzugs geschlossen

    St. Peter-Ording (ots) - Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten in den Räumlichkeiten der Polizeistation St. Peter-Ording im Deichgrafenweg, steht der Umzug in die "alte" Dienststelle nun kurz bevor. Die Beamten waren für die Zeit der Baumaßnahmen in Übergangsräumlichkeiten im Fasanenweg untergekommen. Für den Umzug wird die Polizeistation vom 26.03. bis zum ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 12:35

    POL-FL: Husum / Flensburg: Positives Fazit nach ÖPNV-Kontrollen

    Husum / Flensburg (ots) - Am Mittwoch (18.03.2026) führten zahlreiche Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei teilweise gemeinsam mit dem Ordnungsdienst umfangreiche Kontrollen von Reisenden an den Bahnhöfen in Flensburg und Husum durch. Hintergrund der Maßnahmen ist das seit Ende 2024 geänderte Waffenrecht. Die Kontrollen verfolgen das Ziel, das Dunkelfeld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren