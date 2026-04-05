Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Satrupholm: Tödlicher Unfall in Waldgebiet bei Mittelangeln - Baum stürzt auf Personengruppe

Satrupholm (ots)

Am Ostersonntag (05.04.2026) kam es gegen 11:00 Uhr in einem Waldstück bei Satrupholm (Gemeinde Mittelangeln) zu einem tragischen Unglück. Aufgrund starker Windböen stürzte ein etwa 30 Meter hoher Baum auf eine Personengruppe. Drei Personen kamen dabei ums Leben, weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielten sich rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreuungspersonen der nahegelegenen Wohneinrichtung "Sterni-Park" in dem Waldstück auf, um Ostereier zu suchen. Währenddessen stürzte vermutlich infolge der starken Windverhältnisse ein Baum auf die Gruppe.

Vier Personen wurden unter dem Baum eingeklemmt. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarben noch am Unglücksort eine 16-jährige Jugendliche sowie eine 21-jährige Frau. Die zehn Monate alte Tochter der 21-Jährigen wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Kiel gebracht, wo sie später ihren Verletzungen erlag. Eine weitere 18-jährige Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Heide geflogen. Weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

Vor Ort wurden Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreuungskräfte durch Notfallseelsorger betreut.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Die Pressestelle der Polizeidirektion Flensburg ist für Rückfragen von Medienvertreterinnen und -vertretern bis 15:45 Uhr erreichbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell