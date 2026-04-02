Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Kontrollen auf dem Flensburger Jahrmarkt stoßen auf positive Resonanz

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Flensburg (ots)

Im Rahmen gezielter Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit wurden auf dem Flensburger Frühjahrsmarkt am vergangenen Freitag (27.03.2026) und am Mittwoch (01.04.2026) in den Abendstunden zwei Waffen- und Messerkontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden dabei rund 280 Personen überprüft.

Im Verlauf der Kontrollen konnten ein Messer sowie ein Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt werden. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren wurden eingeleitet. In einem Fall wurde zudem ein zeitlich befristeter Platzverweis ausgesprochen.

Damit einhergehend wurde die Einhaltung jugendschutzrechtlicher Bestimmungen überprüft. Hierbei stellten die Einsatzkräfte bei Minderjährigen mehrere nikotinhaltige Produkte wie E-Zigaretten oder Nikotinbeutel sowie eine geringe Menge Cannabis sicher.

Beide Maßnahmen verliefen ruhig und ohne nennenswerte Zwischenfälle. Besonders hervorzuheben ist die durchweg positive Wahrnehmung der Kontrollen: Sowohl Besucherinnen und Besucher als auch Schausteller zeigten großes Verständnis für das Vorgehen und äußerten sich ausdrücklich positiv über die sichtbare Präsenz und das damit verbundene gesteigerte Sicherheitsgefühl.

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