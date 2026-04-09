Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Klein-Rheide - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Personen

Klein-Rheide (ots)

Am Morgen des 09.04.2026 kam es gegen 09:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in Klein-Rheide, nahe des Bundeswehr-Fluplatzes.

Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein 56jähriger Pkw-Fahrer die Straße Mielberg mit seinem Golf Cabriolet, als er alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und der Mann wurde bei diesem Vorfall aus dem Fahrzeug geschleudert.

Es wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert, welcher den Verletzten in das UKSH Kiel transportierte. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Es wurde mittels eines Abschleppunternehmens geborgen.

Die Straße war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen gesperrt.

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