Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Unfallflucht auf Parkplatz des Norma-Marktes
Flammersfeld (ots)
Am 07.02.2026, zwischen 14:20 und 14:30 Uhr, kam es in Flammersfeld zu einem Verkehrsunfall beim Befahren des Norma-Parkplatzes. Beschädigt wurde ein schwarzer Ford Focus C-MAX im Bereich des Hecks. Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne den Schaden entsprechend zu melden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise durch mögliche Zeugen.
