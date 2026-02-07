POL-PDNR: Unfallflucht auf Parkplatz des Norma-Marktes

Neuwied (ots) - In der Nacht von Freitag, 06.02.2026, auf Samstag, 07.02.2026, kam es gegen 01:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Margarethenstraße 1 / Ecke Hauptstraße 39 in Neuwied OT Heimbach-Weis. Ein unbekanntes Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Hoftor sowie einer Hauswand und verließ die Örtlichkeit anschließend unerlaubt. Die Polizei ist auf der Suche nach einem ...

mehr