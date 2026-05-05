Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung in der Karl-Wolf-Straße - Unbekannte schlagen auf 20-Jährigen ein - Polizei sucht Zeugen (04.05.2026)

Radolfzell (ots)

Am frühen Montagabend ist es in der Karl-Wolf-Straße, auf Höhe des Bahnhofs, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Gegen 17.30 Uhr geriet ein 20-Jähriger mit etwa zehn Unbekannten in Streit. Im Zuge dessen kam es zu einer Schlägerei zwischen dem jungen Mann und drei Personen aus der Gruppe, wobei ihn zwei festhielten und der dritte auf ihn einschlug. Anschließend versprühte ein vierter der Unbekannten Pfefferspray. Der 20-Jährige erlitt durch die Auseinandersetzung Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Zwei weitere, im Umfeld stehende Personen wurden durch den Reizstoff ebenfalls leicht beeinträchtigt.

Zeugen der Schlägerei und Personen, die Hinweise auf die unbekannten Täter aus der zehnköpfigen Gruppe geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Revier Radolfzell zu melden.

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