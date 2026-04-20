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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte Täter stehlen Werkzeuge aus Firmenfahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Bremerhaven-Leherheide zu zwei Diebstählen aus Firmenfahrzeugen. Die bislang unbekannten Täter bohrten jeweils ein Loch in die Seitentüren der Fahrzeuge, um sich Zugang zu verschaffen und mehrere Werkzeuge zu stehlen.

Der erste Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 17. April, 13.30 Uhr, und Montagmorgen, 20. April, 7 Uhr. Das betroffene Fahrzeug war am Otto-Brenner-Platz abgestellt.

Ein weiterer, ähnlich gelagerter Diebstahl wurde zwischen Samstag, 18. April, 18 Uhr, und Montagmorgen, 20. April, gegen 7 Uhr, gemeldet. Auch hier hatten die Täter die Seitentür des Fahrzeuges durchbohrt und sich so Zugang verschafft, um Werkzeuge zu entwenden.

Die Polizei Bremerhaven bittet um Mithilfe und sucht Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Wer sachdienliche Informationen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0471 / 953-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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