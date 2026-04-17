Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Roller gestohlen und in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstag, 16. April, 18 Uhr, bis Freitag, 17. April, einen Motorroller entwendet, der abgeschlossen auf einem Stellplatz an der Straße Eckleinjarten abgestellt war.

Das Kleinkraftrad wurde gegen 2 Uhr nachts auf einem Schulgelände an der Straße Kleiner Blink in Brand gesetzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

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