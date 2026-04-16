Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei fasst Einbrecher in Wohnhaus

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Mittwochvormittag, 15. April, zu einem aktuellen Einbruchdiebstahl im Stadtteil Geestemünde alarmiert.

Aufmerksame Zeugen hatten der Einsatzleitstelle gegen 11 Uhr über den Polizeinotruf 110 eine verdächtige Person und eine eingeschlagene Scheibe der Terassentür in einem Einfamilienhaus in der Ibbrigstraße gemeldet. Mehrere Streifenwagen fuhren den Einsatzort an. Die schnell eingetroffenen Beamten umstellten das Gebäude und erkannten einen Mann im Objekt. Da dieser auf mehrfache Ansprache von außen nicht reagierte, wurde das Haus mit dem Schlüssel der mittlerweile eingetroffenen Eigentümer durch die Einsatzkräfte betreten. Die Beamten durchsuchten das Haus und fanden einen 37-jährigen polizeibekannten Mann im Keller versteckt vor. Er wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam nach Lehe verbracht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Schweren Wohnungseinbruchdiebstahls.

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