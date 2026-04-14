Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Tatverdächtiger nach Ladendiebstahl festgehalten - Polizist im Ruhestand greift ein

Bremerhaven (ots)

In einem Verbrauchermarkt an der Straße Pferdebade im Bremerhavener Stadtteil Lehe ist es am Montagvormittag, 13. April, zu einem Ladendiebstahl gekommen. Ein pensionierter Polizist hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte auf.

Gegen 11.40 Uhr fiel einer Ladendetektivin ein Mann auf, der mehrere Flaschen Alkohol in eine Sporttasche steckte. Anschließend passierte er den Kassenbereich über den SB-Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen.

Als der Mann beim Verlassen des Geschäfts von der Detektivin und einem Mitarbeiter angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten. Ein zufällig anwesender Kunde, ein Polizeibeamter im Ruhestand, erkannte die Situation und unterstützte die Mitarbeiter dabei, den Tatverdächtigen festzuhalten.

Der 20-Jährige wehrte sich jedoch und versuchte erneut, sich loszureißen. Im weiteren Verlauf wurde er durch den pensionierten Polizisten zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte festgehalten.

Die Beamten übernahmen den Tatverdächtigen vor Ort. Gegen ihn wird nun wegen eines schweren räuberischen Diebstahls ermittelt.

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