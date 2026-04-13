Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mutmaßlich illegales Straßenrennen in Bremerhaven-Mitte: Polizei beschlagnahmt zwei Fahrzeuge

Bremerhaven (ots)

Ein mutmaßliches illegales Straßenrennen gab es am späten Freitagabend, 10. April, in Bremerhaven-Mitte. Eine Zivilstreife der Polizei wurde Zeuge des Geschehens und stellte die teilnehmenden Fahrer. Ihnen droht nun ein Strafverfahren. Ihre Autos wurden beschlagnahmt. Die beteiligten Fahrzeuge, ein BMW und ein Audi, fielen den Polizeibeamten gegen 23 Uhr mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit und lauten Fehlzündungen des Motors auf der Georgstraße im Stadtteil Geestemünde auf. Die Zivilstreife folgte den beiden Autos, die in Richtung Innenstadt unterwegs waren. Auch dabei konnten die Polizisten rasante Fahrmanöver und hohe Geschwindigkeiten der beiden Wagen wahrnehmen. In Höhe Columbusstraße/Lloydstraße begannen die Fahrzeugführer nun mit dem mutmaßlichen Rennen nordwärts über die Barkhausenstraße. Hierbei beschleunigten sie auf mindestens Tempo 100 und versuchten offenbar auch noch, sich zu überholen. Eines der Fahrzeuge hielt kurz darauf auf einem Supermarkt-Parkplatz im Bereich Rotersand an. Bei der Kontrolle äußerte sich der 22-jährige Fahrer nicht zur Sache. Sein Führerschein, der Schlüssel und der Audi wurden beschlagnahmt. Den am mutmaßlichen Rennen beteiligten BMW hielt ein anderer Streifenwagen der Polizei kurze Zeit später im Bereich Columbusstraße/Kirchenstraße an. Auch dieser Wagen, an dessen Steuer der 20-jährige Halter saß, wurde beschlagnahmt, ebenso der Führerschein des Fahrers. Gegen die beiden Männer ermittelt die Polizei nun wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

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