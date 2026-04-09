Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Gebäude einer technischen Prüf- und Schulungseinrichtung - Täter entwenden Elektronik

Bremerhaven (ots)

Eine Mitarbeiterin einer technischen Prüfungseinrichtung in Bremerhaven-Geestemünde hat am Dienstagmorgen, 7. April, nach den Feiertagen einen Einbruch festgestellt. Als sie die Räumlichkeiten An der Feuerwache betrat, bemerkte sie durchwühlte Räume und alarmierte die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagnachmittag, 2. April, bis Dienstagmorgen, 7. April, in das Gebäude ein. Im Inneren brachen sie mehrere Türen auf, durchsuchten Geschäftsräume und verursachten erhebliche Unordnung.

Die Täter entwendeten unter anderem mehrere Laptops sowie weitere Elektronikartikel.

Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Diebstahls und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

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