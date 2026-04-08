Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher in Gewerbebetrieben im Fischereihafen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind am langen Osterwochenende in zwei Gewerbebetriebe an der Straße Westkai im Fischereihafen von Bremerhaven eingebrochen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die beiden Firmen befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft. In einen Betrieb wurde nach jetzigem Erkenntnisstand zwischen Gründonnerstag, 2. April, und Ostersonntag, 5. April, eingebrochen, in den zweiten zwischen Ostersonntag und Dienstag, 7. April. Die unbekannten Täter stahlen aus den beiden Firmenräumen unter anderem Bargeld, diverse Elektrogeräte sowie rund 15 Meter Kupferrohre. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen und geht auch der Frage nach, ob die Taten in einem Zusammenhang stehen. Zeugen, die am Osterwochenende verdächtige Beobachtungen an den Straßen Westkai bzw. Am Seedeich gemacht haben, werden gebeten, die Polizei unter 0471/953-4444 zu kontaktieren.

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