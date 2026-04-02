Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Streitigkeiten führen zu Polizeieinsatz in Lehe

Bremerhaven (ots)

Streitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus riefen am Mittwochabend, 1. April, in Bremerhaven-Lehe mehrere Einsatzkräfte auf den Plan. Einem Bewohner eines Hauses in der Eichendorffstraße war gegen 19 Uhr ein lautstarker Streit im Erdgeschoss aufgefallen. Beim Nachsehen im Treppenhaus drang sofort starker Geruch von Reizgas in seine Wohnung. Daraufhin rief er die Polizei. Die Einsatzkräfte bemerkten ebenfalls den Geruch von Reizgas und lüfteten umgehend das Treppenhaus. Inzwischen meldeten sich mehrere Bewohner, in deren Wohnungen das Gas eingedrungen war, und klagten über Hals- und Nasenschmerzen. Die Polizisten forderten daraufhin mehrere Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven an, sodass die Betroffenen vor Ort betreut werden konnten. Nach dem Lüften konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Wer das Reizgas im Treppenhaus eingesetzt hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell