POL-Bremerhaven: Polizei Bremerhaven begleitet Demonstrationszug
Bremerhaven (ots)
Die Polizei Bremerhaven hat am heutigen Mittwochnachmittag, 8. April, eine Versammlungslage im Bereich Überseehäfen bzw. Rotersand begleitet. In der Spitze nahmen rund 400 Personen an dem angemeldeten Aufzug teil. Es kam zu kurzfristigen lokalen Verkehrsbehinderungen, unter anderem auf der Franziusstraße im Hafenbereich.
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