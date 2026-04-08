PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei Bremerhaven begleitet Demonstrationszug

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven hat am heutigen Mittwochnachmittag, 8. April, eine Versammlungslage im Bereich Überseehäfen bzw. Rotersand begleitet. In der Spitze nahmen rund 400 Personen an dem angemeldeten Aufzug teil. Es kam zu kurzfristigen lokalen Verkehrsbehinderungen, unter anderem auf der Franziusstraße im Hafenbereich.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 15:02

    POL-Bremerhaven: Einbrecher in Gewerbebetrieben im Fischereihafen

    Bremerhaven (ots) - Unbekannte Täter sind am langen Osterwochenende in zwei Gewerbebetriebe an der Straße Westkai im Fischereihafen von Bremerhaven eingebrochen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die beiden Firmen befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft. In einen Betrieb wurde nach jetzigem Erkenntnisstand zwischen Gründonnerstag, 2. April, und Ostersonntag, 5. April, eingebrochen, in den zweiten ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 13:00

    POL-Bremerhaven: Streitigkeiten führen zu Polizeieinsatz in Lehe

    Bremerhaven (ots) - Streitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus riefen am Mittwochabend, 1. April, in Bremerhaven-Lehe mehrere Einsatzkräfte auf den Plan. Einem Bewohner eines Hauses in der Eichendorffstraße war gegen 19 Uhr ein lautstarker Streit im Erdgeschoss aufgefallen. Beim Nachsehen im Treppenhaus drang sofort starker Geruch von Reizgas in seine Wohnung. Daraufhin rief er die Polizei. Die Einsatzkräfte bemerkten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren