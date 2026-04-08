POL-Bremerhaven: Polizei Bremerhaven begleitet Demonstrationszug

Bremerhaven (ots) - Unbekannte Täter sind am langen Osterwochenende in zwei Gewerbebetriebe an der Straße Westkai im Fischereihafen von Bremerhaven eingebrochen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die beiden Firmen befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft. In einen Betrieb wurde nach jetzigem Erkenntnisstand zwischen Gründonnerstag, 2. April, und Ostersonntag, 5. April, eingebrochen, in den zweiten ...

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