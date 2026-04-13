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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mehrere Seitenspiegel beschädigt - Polizei stellt Tatverdächtige

Bremerhaven (ots)

Zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen kam es in der Nacht zu Sonntag, 12. April, in Bremerhaven-Geestemünde. Nach bisherigen Erkenntnissen traten und schlugen zwei 17- und 22-Jährige die Außenspiegel von insgesamt 13 abgestellten Pkw ab. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tathandlungen und verständigte umgehend die Polizei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten Einsatzkräfte die beiden Tatverdächtigen in der Schillerstraße antreffen.

Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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