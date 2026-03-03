PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperliche Auseinandersetzung unter Jugendlichen endet im Krankenhaus

Gelsenkirchen (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Montagmorgen, 2. März 2026, gegen 7.40 Uhr an der U-Bahn-Station "Bismarckstraße" in Schalke. Nach aktuellem Ermittlungs-stand ereignete sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Im weiteren Verlauf schlugen die Jugendlichen aufeinander ein und die Rangelei verlagerte sich auch in das Gleisbett der dortigen Straßenbahn. Neben Tritten und Schlägen wurde auch mit Steinen aus dem Gleisbett aufeinander geworfen. Dabei wurde ein 14-jähriger Gelsenkirchener im Gesicht verletzt. Ein Straßenbahnfahrer beobachtete die Situation beim Einfahren in die Haltestelle und bremste frühzeitig ab, um Schlimmeres zu verhindern. Der 49-Jährige holte den verletzten Jugendlichen zu sich in die Bahn und alarmierte einen Rettungswagen zur nächsten Haltestelle am Hauptbahnhof. Dort übergab er den 14-Jährigen an den Rettungsdienst. Die Einsatzkräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus.

Beamte der Polizei nahmen Zeugenaufnahmen auf, sicherten Beweise und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizei unter den Telefonnummer 0209 3657512 oder unter 0209 365 8240 entgegen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 12:07

    POL-GE: Zeugen nach Raub gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Nachdem einer Gelsenkirchenerin in Schalke das Geld aus einem Rucksack geraubt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Am späten Montagabend, 2. März 2026, war die 56-Jährige gegen 23.30 Uhr im Bereich Herdstraße/Schwäbische Straße unterwegs. Plötzlich rissen drei unbekannte Personen von hinten an ihrem Rucksack. Die Frau hielt nach eigenen Angaben am Rucksack fest, woraufhin das Trio an ihr und dem Gepäckstück zerrte, bis sie schließlich ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:44

    POL-GE: Spielabbruch nach Bedrohung des Schiedsrichters

    Gelsenkirchen (ots) - Die Bezirksligabegegnung zwischen den Sportfreunden Bulmke und der SG Herne 70 am Sonntag, 1. März 2026, musste in der Nachspielzeit des Fußballspiels abgebrochen werden. Der zuständige Schiedsrichter wurde nach der 90. Spielminute von einem bislang unbekannten Mann bedroht, woraufhin der 29-Jährige die Partie vorzeitig beendete. Auf dem Weg zur Kabine griff der Unbekannte den Schiedsrichter auch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren