Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperliche Auseinandersetzung unter Jugendlichen endet im Krankenhaus

Gelsenkirchen (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Montagmorgen, 2. März 2026, gegen 7.40 Uhr an der U-Bahn-Station "Bismarckstraße" in Schalke. Nach aktuellem Ermittlungs-stand ereignete sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Im weiteren Verlauf schlugen die Jugendlichen aufeinander ein und die Rangelei verlagerte sich auch in das Gleisbett der dortigen Straßenbahn. Neben Tritten und Schlägen wurde auch mit Steinen aus dem Gleisbett aufeinander geworfen. Dabei wurde ein 14-jähriger Gelsenkirchener im Gesicht verletzt. Ein Straßenbahnfahrer beobachtete die Situation beim Einfahren in die Haltestelle und bremste frühzeitig ab, um Schlimmeres zu verhindern. Der 49-Jährige holte den verletzten Jugendlichen zu sich in die Bahn und alarmierte einen Rettungswagen zur nächsten Haltestelle am Hauptbahnhof. Dort übergab er den 14-Jährigen an den Rettungsdienst. Die Einsatzkräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus.

Beamte der Polizei nahmen Zeugenaufnahmen auf, sicherten Beweise und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizei unter den Telefonnummer 0209 3657512 oder unter 0209 365 8240 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell