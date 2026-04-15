Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte Täter bohren Autotanks auf und zapfen Kraftstoff ab

Bremerhaven (ots)

In der Zeit von Dienstagvormittag, 14. April, bis Mittwoch, 15. April, kurz nach Mitternacht sind in Bremerhaven zwei Fahrzeuge von unbekannten Tätern angegangen worden.

Am Pendlerparkplatz an der Bismarckstraße im Stadtteil Geestemünde stellte ein 29-Jähriger bei der Rückkehr den aufgebohrten Tank seines VW Golfs fest. Der darin befindliche Kraftstoff wurde entwendet. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es zwischen 19.30 Uhr und 23 Uhr in Bremerhaven-Grünhöfe. Bei einem in der Boschstraße geparkten Seat hatten Unbekannte den Tank ebenfalls aufgebohrt. Ein Teil des Benzins wurde entwendet, ein Großteil des Kraftstoffs lief auf die Straße und musste von Fachleuten besetigt werden.

In beiden Fällen bittet die Polizei Bremerhaven Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 0471-9534444 zu melden.

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