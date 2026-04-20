Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Öffentlichkeitsfahndung beendet

Bremerhaven (ots)

Die seit dem 9. April in Bremerhaven vermisste 75-Jährige wurde am gestrigen Sonntag, 19. April, im Rahmen der Vermisstensuche leider tot im Bereich Schiffdorferdamm gefunden.

Medienvertreter werden gebeten, das Foto der 75-Jährigen sofern möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche unterstützt haben.

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