Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Landkreis Konstanz) Ein leichtverletzter E-Scooter-Fahrer nach Unfall (05.05.2026)

Radolfzell (ots)

Am Kreisverkehr der Strandbadstraße hat sich am Dienstagmittag ein Unfall mit einem leichtverletzten E-Scooter-Fahrer ereignet. Eine 42-jährige VW-Fahrerin übersah beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Schießhüttenweg einen 16-Jährigen als dieser dort die Straße querte. Durch die Kollision stürzte der junge Mann auf die Straße. Der E-Scooter wurde vom VW überrollt und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Eine medizinische Versorgung war vor Ort nicht notwendig. Es entstand geringer Sachschaden.

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