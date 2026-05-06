Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Autotür fordert verletzten Radfahrer (05.05.2026)

Donaueschingen (ots)

Beim Aussteigen aus einem Mitsubishi hat ein Autofahrer am Dienstag auf der Bregstraße beim Öffnen der Autotür eine Radfahrerin leichtverletzt. Der 66-Jährige hatte sich beim Verlassen seines Autos nicht gänzlich umgeschaut und eine sich von hinten annähernde 54-Jährige auf einem Fahrrad übersehen. Sie prallte, um 16:30 Uhr, gegen die Tür und stürzte. Ein Krankenwagen brachte sie ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

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