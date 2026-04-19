POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 18.04./19.04.2026

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Zeugenaufruf nach Diebstahl Am Freitag, den 17.04.26, gegen 22:15 Uhr, kam es in der Ravensberger Straße im Bereich einer Baustelle zum Diebstahl durch bislang unbekannte Personen. Nähere Angaben zum Diebesgut sind derzeit unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441-9430 entgegen. Vechta - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung In der Zeit von Donnerstag, den ...

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