PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 18.04./19.04.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen aktuell keine Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

PK Friesoythe

Telefon: 04491/9339-0

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 18.04.2026 – 10:48

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe, OT Altenoythe - Kennzeichendiebstahl und Sachbeschädigung Am Freitag, 17. April 2026, zwischen 01:40 Uhr und 01:50 Uhr, kam es in der Beethovenstraße in 26169 Friesoythe, Ortsteil Altenoythe, zu einem Kennzeichendiebstahl sowie einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem abgestellten VW Golf in der Farbe schwarz das hintere Kennzeichen. Zudem wurde ...

    mehr
  • 18.04.2026 – 09:49

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Zeugenaufruf nach Diebstahl Am Freitag, den 17.04.26, gegen 22:15 Uhr, kam es in der Ravensberger Straße im Bereich einer Baustelle zum Diebstahl durch bislang unbekannte Personen. Nähere Angaben zum Diebesgut sind derzeit unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441-9430 entgegen. Vechta - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung In der Zeit von Donnerstag, den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren