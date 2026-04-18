PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe, OT Altenoythe - Kennzeichendiebstahl und Sachbeschädigung

Am Freitag, 17. April 2026, zwischen 01:40 Uhr und 01:50 Uhr, kam es in der Beethovenstraße in 26169 Friesoythe, Ortsteil Altenoythe, zu einem Kennzeichendiebstahl sowie einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem abgestellten VW Golf in der Farbe schwarz das hintere Kennzeichen. Zudem wurde mutmaßlich durch einen Feuerwerkskörper eine Leiste von einem Wohnungsbalkon beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter der Tel.: 04491-93390 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, 18. April 2026, gegen 00:55 Uhr, kam es auf der Böseler Straße in Höhe der Einmündung Schlingshöhe in 26169 Friesoythe zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger PKW-Fahrer aus Friesoythe befuhr die Böseler Straße in Richtung Friesoythe als er mit seinem PKW mutmaßlich aufgrund einer Ölspur ins Schleudern geriet und mit einem Straßenbaum kollidierte. Im weiteren Verlauf geriet der PKW in einen Straßengraben, überschlug sich und kam auf einem angrenzenden Acker zum Liegen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 37-Jährige leicht verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Eine Fahrbahnreinigung wurde veranlasst. Der Gesamtschaden wurde bislang auf 17.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe
i.A. Wolke, PHKin
Telefon: 04491-93390

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 18.04.2026 – 09:49

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Zeugenaufruf nach Diebstahl Am Freitag, den 17.04.26, gegen 22:15 Uhr, kam es in der Ravensberger Straße im Bereich einer Baustelle zum Diebstahl durch bislang unbekannte Personen. Nähere Angaben zum Diebesgut sind derzeit unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441-9430 entgegen. Vechta - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung In der Zeit von Donnerstag, den ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 12:16

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Mehrere Verletzte bei Auseinandersetzung Am Donnerstag, den 16.04.2026, gerieten auf einem Parkplatz an der Gutenbergstraße mehrere Personen gegen 17:50 Uhr in eine handfeste Auseinandersetzung. Dabei kam es auch zum Einsatz eines Metall-Abfallbehälters als Schlagwerkzeug. Eintreffende Einsatzkräfte der Polizei konnten die vier Personen beruhigen, zwei Personen wurden zunächst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren