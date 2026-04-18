Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe, OT Altenoythe - Kennzeichendiebstahl und Sachbeschädigung

Am Freitag, 17. April 2026, zwischen 01:40 Uhr und 01:50 Uhr, kam es in der Beethovenstraße in 26169 Friesoythe, Ortsteil Altenoythe, zu einem Kennzeichendiebstahl sowie einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem abgestellten VW Golf in der Farbe schwarz das hintere Kennzeichen. Zudem wurde mutmaßlich durch einen Feuerwerkskörper eine Leiste von einem Wohnungsbalkon beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter der Tel.: 04491-93390 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, 18. April 2026, gegen 00:55 Uhr, kam es auf der Böseler Straße in Höhe der Einmündung Schlingshöhe in 26169 Friesoythe zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger PKW-Fahrer aus Friesoythe befuhr die Böseler Straße in Richtung Friesoythe als er mit seinem PKW mutmaßlich aufgrund einer Ölspur ins Schleudern geriet und mit einem Straßenbaum kollidierte. Im weiteren Verlauf geriet der PKW in einen Straßengraben, überschlug sich und kam auf einem angrenzenden Acker zum Liegen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 37-Jährige leicht verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Eine Fahrbahnreinigung wurde veranlasst. Der Gesamtschaden wurde bislang auf 17.000 Euro geschätzt.

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