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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 17.04./18.04.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 17.04.2026 gegen 10:20 Uhr befuhr ein 34-jähriger Sattelzugführer aus Polen die B213 in Cloppenburg in Fahrtrichtung Löningen. In Höhe der dortigen Baustelle auf der Ortsumgehung muss er einem entgegenkommenden Sattelzug ausweichen und touchiert dabei die am rechten Fahrbahnrand befindliche mobile Ampelanlage. Dabei entsteht ein geschätzter Gesamtschaden von 5000 Euro. Der entgegenkommende Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter 0447118600 mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Im Zeitraum Donnerstag, 16.04.2026, 14:10 Uhr - 15:00 Uhr wird ein auf einem Parkplatz an der Emsteker Straße 30 in Cloppenburg abgestellte Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen unbekannten Verursacher / eine unbekannte Verursacherin beschädigt, welche/r sich anschließend unerlaubt entfernt. Es entsteht ein geschätzter Schaden von 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 0447118600 mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
i.A. Lingnau, PHK
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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