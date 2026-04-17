Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Farbschmierereien in der Cloppenburger Innenstadt aufgeklärt / 21-Jähriger Cloppenburger festgenommen

Für mehrere Sachbeschädigungen durch Sprühfarbe auf Fassaden im Bereich der Cloppenburger Innenstadt muss sich nun ein 21-jähriger Mann aus Cloppenburg vor Gericht verantworten. Der Beschuldigte steht im Verdacht für bis zu sechs großflächige Farbschmierereien seit Ende März 2026 verantwortlich zu sein. Die notwendigen Reparatur- und Reinigungskosten werden aktuell auf 5000,- EUR bis 6000,- EUR geschätzt. Ermittlerinnen und Ermittler des 6. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta durchsuchten am Mittwoch, den 15.04.2026 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und späterer Anordnung des Amtsgerichtes Oldenburg die Wohnung des 21-Jährigen nach Beweismitteln und wurden fündig. So konnte unter anderem ein Paar Schuhe, welches der Beschuldigte bei den Tatausführungen getragen haben soll, aufgefunden werden. Zudem lag gegen den Cloppenburger ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Cloppenburg vor, da er wiederholt von Gerichtsterminen fernblieb. Der Haftbefehl wurde in diesem Zusammenhang vollstreckt.

Cloppenburg - PKW und Motorrad kollidieren

Am Donnerstag, den 16.04.2026, befuhr ein 54-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg den Kessener Weg in Fahrtrichtung Nutteln. Im Verlauf bog er nach links auf ein Grundstück ab, übersah jedoch einen entgegenkommenden 50-jährigen Motorradfahrer aus Cloppenburg. Der 50-Jährige wurde dabei leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- EUR.

Essen (Oldb) - PKW brennt vollständig aus

Am Donnerstag, den 16.04.2026, wurde ein 42-jähriger PKW-Führer aus Molbergen gegen 14:30 Uhr auf einen vor ihm fahrenden PKW auf der Bartmannsholter Straße aufmerksam. Unter dem PKW schlugen Flammen hervor, sodass der Molberger die beiden Insassen des PKWs zum Anhalten bewegte und auf den Brand aufmerksam machte. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Bevern löschte den Brand, der PKW brannte nahezu vollständig aus. Verletzt wurde niemand.

Garrel - LKW aus dem Verkehr gezogen

Am Donnerstag, den 16.04.2026, wurde eine Streifenwagenbesatzung gegen 02:20 Uhr auf der B 72 auf einen Sattelzug aufmerksam, der in Fahrtrichtung Friesoythe einen anderen Sattelzug mit hoher Geschwindigkeit überholte. Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle wurde ein vorwerfbarer Geschwindigkeitsverstoß in Höhe von 23 km/h ersichtlich. Zudem waren an der Sattelzugmaschine lichttechnische Anbauten angebracht, die ein Erlöschen der Betriebserlaubnis der Zugmaschine als Folge hatten. Eine Überprüfung der Daten des Kontrollgerätes wies außerdem auf Verstöße gegen geltende Lenk- und Ruhezeiten hin. Der 34-jährige Fahrer des Sattelzuges aus Bohmte sieht sich nun mehreren Verfahren ausgesetzt, konnte unter Auflagen seine Fahrt fortsetzen.

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