Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Mehrere Verletzte bei Auseinandersetzung

Am Donnerstag, den 16.04.2026, gerieten auf einem Parkplatz an der Gutenbergstraße mehrere Personen gegen 17:50 Uhr in eine handfeste Auseinandersetzung. Dabei kam es auch zum Einsatz eines Metall-Abfallbehälters als Schlagwerkzeug. Eintreffende Einsatzkräfte der Polizei konnten die vier Personen beruhigen, zwei Personen wurden zunächst Handfesseln angelegt. Im Ergebnis mussten drei Personen leicht verletzt umliegenden Krankenhäusern zugeführt werden. Gegen zwei 21- und 26-jährige Männer aus Vechta und einen 33-jährigen Mann aus Lohne wurden Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Vechta - Scheibe eingeschlagen / Versuchter Einbruch in Geschäftsgebäude

Im Zeitraum von Mittwoch, den 15.04.2026 (19:15 Uhr) bis Donnerstag, den 16.04.2026 (08:30 Uhr) versuchten unbekannte Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe eines Geschäfts an der Falkenrotter Straße einzuschlagen. Dies gelang nicht vollständig, sodass nach bisherigen Erkenntnissen nicht in das Gebäude eingedrungen wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Dinklage - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, den 15.04.2026 (16:15 Uhr) bis Donnerstag, den 16.04.2026 (08:15 Uhr) begaben sich unbekannte Täter auf ein Feld an der Bünner Ringstraße und entwendeten aus einem freistehenden Bagger Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/9774921 entgegen.

Lohne / Kroge - Hochwertige Pedelecs und Werkzeug aus Garagen entwendet

Im Zeitraum von Mittwoch, den 15.04.2026 (19.30 Uhr) bis Donnerstag, den 16.04.2026 (07:30 Uhr), begaben sich unbekannte Täter auf zwei Grundstücke und Garagen im Kroger Pickerweg und entwendeten hieraus zwei hochwertige Pedelecs, Ladegeräte und Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/8088460 entgegen.

Lohne - PKW-Diebstahl vom Gelände eines Autohauses

Im Zeitraum von Dienstag, den 14.04.2026 (18:00 Uhr) bis Donnerstag, den 16.04.2026 (16:00 Uhr), entwendeten unbekannte Täter einen BMW X 4 x Drive vom Gelände eines Autohauses am Südring. In diesem Zusammenhang wurden auch Kennzeichen eines Kundenfahrzeugs entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Visbek - Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Am Donnerstag, den 16.04.2026, wurde eine 42-jährige PKW-Führerin aus Visbek gegen 11:10 Uhr auf der Wildeshauser Straße kontrolliert. Hierbei stellte sich eine deutliche Beeinflussung durch Alkohol bei der Fahrzeugführerin heraus (2,67 Promille). Zudem war sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. 202600441602

Visbek - Hydraulikleitung von Sattelzug gerissen - Erhebliche Verunreinigung auf Ortsumgehung Visbek

Am Donnerstag, den 16.04.2026, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer gegen 12:30 Uhr erhebliche Mengen Öl auf der Ortsumgehung in Visbek. Im Rahmen einer Nachschau konnte ein Sattelzug bei einer Firma in Visbek festgestellt werden, bei dem offensichtlich eine Hydraulikleitung gerissen war. Über eine Länge von neun Kilometer erstreckte sich die Verunreinigung, die die Feuerwehren Visbek und Rechterfeld, die (Kreis-)Straßenmeistereien und den Bauhof Visbek auf den Plan riefen.

Damme - Verkehrsunfallflucht / Pedelec-Fahrer streift Kind

Am Donnerstag, den 16.04.2026, befuhr ein 13-jähriges Kind aus Damme den Radweg des Westrings und wollte die Vörderner Straße an einer Ampelkreuzung überqueren. Als die Ampel "grün" zeigte, fuhr das Kind an. In diesem Moment überholte von hinten ein unbekannter Pedelec-Fahrer und fuhr links an dem Kind vorbei, touchierte es dabei jedoch. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Der Pedelec-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360

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