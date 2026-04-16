Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme / PKW am Vortag entwendet und mit falschen Kennzeichen geführt

Am Mittwoch, den 15.04.2026, wurde eine Streifenwagenbesatzung gegen 22:00 Uhr auf einen Kleinwagen im Falkenweg aufmerksam und beabsichtigte diesen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Im weiteren Verlauf missachtete der männliche Fahrzeugführer sämtliche Anhaltesignale des Funkstreifenwagens und flüchtete über den Lattweg in den Visbeker Damm. Im Bereich Bergstrup - bei erlaubten 50 km/h - wurden Geschwindigkeiten von weit über 100 km/h erreicht. Die Flucht setzte sich im Verlauf wieder in Fahrtrichtung Vechta fort und führte im Ergebnis über eine Distanz von 11 Kilometern. Weitere eingesetzte Kräfte hielten im Bereich der Driverstraße einen Stopp-Stick bereit, welchen der Fahrzeugführer allerdings durch ein riskantes Ausweichmanöver über eine Rasenfläche passierte. Die Fahrt endete in der Rolf-Dieter-Brinkmann-Straße in einem Wohngebiet. Das Fahrzeug wurde dort abgestellt, die Insassen flohen fußläufig zunächst in unbekannte Richtung, konnten durch die eingesetzten Beamten nach einem Hinweis durch Anwohner festgestellt und widerstandslos festgenommen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass das mitgeführte Fahrzeug in der vorangegangenen Nacht im Stadtgebiet Vechta entwendet wurde. Die angebrachten Kennzeichen wurden im Verlauf des 15.04.2026 im Bereich Georgsmarienhütte entwendet, die originalen Kennzeichen befanden sich im Kofferraum. Bei dem Fahrzeugführer, einem 30-jährigen Mann aus Vechta, bestand zudem der Verdacht einer Beeinflussung durch berauschende Mittel, weswegen eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Der Vechtaer und seine 21-jährige Beifahrerin aus Goldenstedt wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Vechta um Hinweise: - Gibt es Zeugen, die im Kontext der Verfolgungsfahrt durch das flüchtende Fahrzeug konkret gefährdet wurden? - Können Zeugen im Bereich der Rolf-Dieter-Brinkmann-Straße weiter Beobachtungen mitteilen? Hinweise können der Polizei in Vechta unter 04441/9430 mitgeteilt werden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 15.04.2026, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 11.30 Uhr und 11:50 Uhr einen geparkten PKW Peugeot 1007 auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Falkenweg. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

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