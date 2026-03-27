Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Süßigkeiten-Laster im Graben

A9 Höhe Bad Lobenstein (ots)

Kurz vor der Landesgrenze zu Bayern auf der A9 in Fahrtrichtung München kippte heute Morgen, gegen halb 3, ein Sattelzug neben der Autobahn auf die Seite. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 60-jährige Fahrer aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Böschung im angrenzenden Straßengraben und kippte ca. 100 m weiter auf die Seite. Dabei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Geladen hatte der Sattelzug knapp 20 Tonnen Süßigkeiten.

Zur Bergung des Lasters wurde ein Kran benötigt. Außerdem lief Kraftstoff aus der Zugmaschine aus. Inwieweit hierdurch ein Umweltschaden entstand, wurde vom zuständigen Umweltamt geprüft.

Der restliche Kraftstoff wurde durch die Feuerwehr aus der Zugmaschine ausgepumpt.

Der Gesamtsachschaden wird auf 95.000 Euro geschätzt. Die Bergung dauerte bis 09:00 Uhr am heutigen Morgen an.

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