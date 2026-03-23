Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfallverursacher pustet einen Atemalkoholwert von ca. 2,2 Promille

A71 Höhe des Tunnels Schmücke (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag ereignete sich gegen 16:40 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt, kurz vor dem Tunnel Schmücke. Der 41-jährige Fahrer eines Fiats wechselte kurz vor Beginn einer Baustelle vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah er jedoch einen dort fahrenden Pkw VW. Es kam folglich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 41-jährige Fahrer des Fiats wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass er unter erheblichen Alkoholeinfluss zu stehen schien. Ein freiwilliger Atemalkoholtest brachte einen Wert von ca. 2,2 Promille zum Vorschein. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Richtungsfahrbahn Schweinfurt war aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis ca. 18:30 Uhr voll gesperrt.

Gegen den 41-Jährigen wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

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