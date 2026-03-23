PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfallverursacher pustet einen Atemalkoholwert von ca. 2,2 Promille

A71 Höhe des Tunnels Schmücke (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag ereignete sich gegen 16:40 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt, kurz vor dem Tunnel Schmücke. Der 41-jährige Fahrer eines Fiats wechselte kurz vor Beginn einer Baustelle vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah er jedoch einen dort fahrenden Pkw VW. Es kam folglich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 41-jährige Fahrer des Fiats wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass er unter erheblichen Alkoholeinfluss zu stehen schien. Ein freiwilliger Atemalkoholtest brachte einen Wert von ca. 2,2 Promille zum Vorschein. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Richtungsfahrbahn Schweinfurt war aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis ca. 18:30 Uhr voll gesperrt.

Gegen den 41-Jährigen wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 09:42

    API-TH: zwei unterschiedliche Kennzeichen am Fahrzeug, aber keines davon gehört dazu

    A38 Höhe Heringen (ots) - Am vergangenen Freitagnachmittag kontrollierten Kräfte der Autobahnpolizeistation Nord einen Pkw Daewoo auf der A38 in Fahrtrichtung Göttingen, zwischen den Anschlussstellen Berga und Heringen. Der PKW geriet aufgrund zwei unterschiedlicher Kennzeichen ins Visier der Beamten. Das vordere und hintere Kennzeichen am Fahrzeug waren nicht ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 08:26

    API-TH: Verkehrsbehinderungen nach einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw

    A9 Höhe Eisenberg (ots) - Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Mercedes und einem Lkw auf der A9 in Fahrtrichtung München. Aufgrund dessen kam es zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Aktuell ist nur noch der Standstreifen betroffen und der entstandene Rückstau hat sich ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 14:12

    API-TH: Pannenfahrzeug entpuppt sich zur Wundertüte

    A71 Höhe Meiningen (ots) - Heute Mittag wurde ein zunächst unauffälliges Pannenfahrzeug auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen, zwischen der Anschlussstelle Meiningen-Nord und dem Dreieck Suhl festgestellt. Einsatzkräfte, welche zufällig an dem Pannenfahrzeug vorbeifuhren, schleppten dieses bis zum nächsten Autobahnparkplatz ab und informierten die Autobahnpolizei. Bei der darauffolgenden Fahrzeugkontrolle wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren