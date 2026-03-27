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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall zwischen 5 Fahrzeugen

A71 Höhe Erfurt (ots)

Gestern Abend ereignete sich gegen 20:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen, zwischen dem Erfurter Kreuz und der Anschlussstelle Erfurt-Bindersleben.

An diesem Verkehrsunfall waren insgesamt 5 Fahrzeuge beteiligt.

Der 25-jährige Fahrer eines Fords war aus bisher ungeklärter Ursache abgelenkt und fuhr auf einen VW Caddy auf. Dieser wiederum prallte gegen ein weiteres Fahrzeug im Ziehharmonika-Prinzip, sodass es am Ende zum Zusammenstoß zwischen 5 Fahrzeugen kam.

Glücklicherweise blieben alle Verkehrsteilnehmer unverletzt.

Es entstand ausschließlich Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Drei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Richtungsfahrbahn Sangerhausen war aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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