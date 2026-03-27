Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw überschlägt sich

A9 Höhe Leinefelde-Worbis (ots)

Gestern Abend, gegen 18:00 Uhr, überschlug sich ein Pkw auf der A38 in Fahrtrichtung Göttingen, zwischen den Anschlussstellen Leinefelde-Worbis und Heilbad Heiligenstadt. Nach ersten Erkenntnissen kam der 31-jährige Fahrer eines VWs aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von dieser ab. Dabei überschlug er sich. Das Fahrzeug kam im angrenzenden Straßengraben zum Liegen.

Der junge Mann verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hierzu wurde ein Kran benötigt.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.

Die Richtungsfahrbahn Göttingen war kurzzeitig voll gesperrt.

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