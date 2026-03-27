PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw überschlägt sich

A9 Höhe Leinefelde-Worbis (ots)

Gestern Abend, gegen 18:00 Uhr, überschlug sich ein Pkw auf der A38 in Fahrtrichtung Göttingen, zwischen den Anschlussstellen Leinefelde-Worbis und Heilbad Heiligenstadt. Nach ersten Erkenntnissen kam der 31-jährige Fahrer eines VWs aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von dieser ab. Dabei überschlug er sich. Das Fahrzeug kam im angrenzenden Straßengraben zum Liegen.

Der junge Mann verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hierzu wurde ein Kran benötigt.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.

Die Richtungsfahrbahn Göttingen war kurzzeitig voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 10:18

    API-TH: Unfallverursacher pustet einen Atemalkoholwert von ca. 2,2 Promille

    A71 Höhe des Tunnels Schmücke (ots) - Am vergangenen Samstagnachmittag ereignete sich gegen 16:40 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt, kurz vor dem Tunnel Schmücke. Der 41-jährige Fahrer eines Fiats wechselte kurz vor Beginn einer Baustelle vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah er jedoch einen dort ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 09:42

    API-TH: zwei unterschiedliche Kennzeichen am Fahrzeug, aber keines davon gehört dazu

    A38 Höhe Heringen (ots) - Am vergangenen Freitagnachmittag kontrollierten Kräfte der Autobahnpolizeistation Nord einen Pkw Daewoo auf der A38 in Fahrtrichtung Göttingen, zwischen den Anschlussstellen Berga und Heringen. Der PKW geriet aufgrund zwei unterschiedlicher Kennzeichen ins Visier der Beamten. Das vordere und hintere Kennzeichen am Fahrzeug waren nicht ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 08:26

    API-TH: Verkehrsbehinderungen nach einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw

    A9 Höhe Eisenberg (ots) - Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Mercedes und einem Lkw auf der A9 in Fahrtrichtung München. Aufgrund dessen kam es zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Aktuell ist nur noch der Standstreifen betroffen und der entstandene Rückstau hat sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren