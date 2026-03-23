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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsbehinderungen nach einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw

A9 Höhe Eisenberg (ots)

Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Mercedes und einem Lkw auf der A9 in Fahrtrichtung München. Aufgrund dessen kam es zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Aktuell ist nur noch der Standstreifen betroffen und der entstandene Rückstau hat sich aufgelöst.

Der Lkw wechselte auf Höhe des Parkplatzes Kuhberg vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen, um dem Mercedes die Auffahrt auf die Autobahn zu ermöglichen. Nachdem er wieder auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er den noch immer neben ihm fahrenden Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Mercedes drehte sich und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Glücklicherweise blieben beide Verkehrsteilnehmer unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 23.000 Euro geschätzt.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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