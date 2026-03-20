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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pannenfahrzeug entpuppt sich zur Wundertüte

A71 Höhe Meiningen (ots)

Heute Mittag wurde ein zunächst unauffälliges Pannenfahrzeug auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen, zwischen der Anschlussstelle Meiningen-Nord und dem Dreieck Suhl festgestellt. Einsatzkräfte, welche zufällig an dem Pannenfahrzeug vorbeifuhren, schleppten dieses bis zum nächsten Autobahnparkplatz ab und informierten die Autobahnpolizei.

Bei der darauffolgenden Fahrzeugkontrolle wurden die Beamten jedoch stutzig. Die an dem Pannen-Seat angebrachten Kennzeichen gehören zu einem anderen, noch zugelassenen Auto. Der 40-jährige Fahrer gab an, dass er die Kennzeichen selbst am Pkw angebracht habe. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief zudem positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Im Fahrzeug wurden außerdem zwei kleine Tüten mit weißem Pulver und Utensilien, welche auf Drogenkonsum hindeuten, aufgefunden. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Ob und um welche Droge es sich hier handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen den 40-Jährigen wurden verschiedene Verfahren u.a. wegen Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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