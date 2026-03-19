Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Streit auf der Autobahn

A9 am Hermsdorfer Kreuz (ots)

Heute Morgen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf der Autobahn. Der 37-jährige Fahrer eines VWs gab gegenüber der Polizei an, dass er auf der Nebenfahrbahn der A9 am Hermsdorfer Kreuz in Fahrtrichtung München von einem BMW ausgebremst wurde.

Beide Fahrzeuge standen auf der Fahrbahn. Der Fahrer des BMWs stieg aus und lief zu dem Caddy. Es kam zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den beiden Männern. Nachdem die Diskussionen zunehmend hitziger wurden, schlug der BMW-Fahrer die Tür des Caddys zu, sodass sich der 37-Jährige Verletzungen zuzog, indem ihm durch die Tür ein Zahn ausgeschlagen wurde.

Der Fahrer des Caddys konnte nur eine Personenbeschreibung sowie einen Bruchteil des Kennzeichens wiedergeben. Von dem Täter fehlt bisher jede Spur.

Die Ermittlungen zum möglichen Täter sowie zur Ursache der Streitigkeit wurden aufgenommen.

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