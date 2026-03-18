Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: misslungener Abschleppversuch

A9 Höhe des Hermsdorfer Kreuzes (ots)

Am vergangenen Montagabend meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer zwei stehende Autos auf der A4 am Hermsdorfer Kreuz.

Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei konnte die beiden Fahrzeuge schließlich in der Abfahrt der Anschlussstelle Hermsdorf-Süd auf der A9 feststellen.

Ein polnischer VW Bora versuchte einen deutschen VW Golf abzuschleppen. Der Golf hatte zuvor eine Panne auf der A4. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der VW Golf an diesem Tag von dem 16-jährigen Beifahrer in Thüringen gekauft wurde. Er und sein 19-jähriger Freund, welcher den VW fuhr, waren auf dem Heimweg in Richtung Brandenburg.

Der frisch gekaufte Golf war jedoch weder zugelassen noch versichert. Dennoch hatte der Jugendliche deutsche Kennzeichen am Fahrzeug angebracht. Diese waren jedoch einem außer Betrieb gesetzten Honda zugehörig.

Gegen die beiden jungen Männer wurde eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen.

Der VW musste stehen bleiben.

In der vergangenen Nacht informierten die beiden Jungs einen 38-jährigen Bekannten, welcher den gekauften Golf mit einem Anhänger abholen sollte. Dies stellte eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei nur zufällig im Rahmen der Streifenfahrt fest. Bei der Überprüfung des 38-jährigen Fahrers fiel auf, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis BE ist. Somit durfte er das Gespann samt aufgeladenen VW nicht fahren. Also blieb der Anhänger inklusive aufgeladenem VW Golf wieder stehen und der 38-Jährige muss sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

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