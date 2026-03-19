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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Aktualisierung: Verkehrsteilnehmer wird mit Schreckschusswaffe bedroht

A4 Höhe Stadtroda (ots)

erneute Meldung mit Änderung: bei dem Fahrzeug des Täters handelt es sich um einen Pkw MG

Gestern Nachmittag meldete ein 60-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters, dass er soeben von einem anderen Pkw-Fahrer mit einer Waffe bedroht wurde.

Sofort rückten die Kräfte der Autobahnpolizei aus.

Der 60-Jährige war auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden unterwegs, als er kurz nach der Anschlussstelle Stadtroda von einem MG-Fahrer mit einer Waffe bedroht wurde. Als beide Fahrzeuge auf derselben Höhe fuhren, hielt der MG-Fahrer einen pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand, richtete diesen in Richtung des Mercedes-Fahrers und simulierte Schussbewegungen. Daraufhin hielt der 60-Jährige an und verständigte die Polizei. Der MG fuhr weiter.

Kurz nach der Landesgrenze Bayern konnte das beschriebene Fahrzeug durch Kräfte der VPI Hof festgestellt und angehalten werden. Der 41-jährige Fahrer des MG händigte den Beamten eigenständig die mitgeführte Schreckschusswaffe (PTB-Waffe) aus. Des Weiteren wurde ein Einhandmesser sichergestellt.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter wieder entlassen.

Ein entsprechendes Verfahren gegen den 41-Jährigen wurde eingeleitet.

Der 60-jährige Fahrer des Sprinters kam unverletzt, aber mit großem Schreck davon.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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