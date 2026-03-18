Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsbehinderungen nach Lkw-Unfall - zwei Lkws fahren in die Mittelleitplanke - 1. Ergänzungsmeldung

A9 Höhe Schleiz (ots)

Die Ausgangsmeldung wird als bekannt vorausgesetzt.

Noch immer sind alle drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung München aufgrund der Bergungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr läuft über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Es kommt zu Rückstauerscheinungen auf mehrere Kilometer.

Der linke Fahrstreifen der A9 in Fahrtrichtung Berlin musste im Bereich der Unfallstelle ebenfalls gesperrt werden. Grund dafür ist ein Leitplankenschaden, welcher durch den Unfall verursacht wurde.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird mittlerweile auf 170.000 Euro geschätzt.

Das Erdreich im Bereich der Mittelschutzplanke muss aufgrund des ausgelaufenen Kraftstoffs abgetragen werden.

Die Bergungsarbeiten dauern weiterhin an. Ein voraussichtliches Ende kann momentan nicht festgelegt werden.

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