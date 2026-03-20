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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schlängellinienfahrt endet mit Radkralle

A4 Höhe Jena (ots)

Heute Morgen meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer, dass vor ihm ein Lkw auf dem linken Fahrstreifen fährt - und das im Jagdbergtunnel auf der A4. Zusätzlich fahre der Lkw sehr unsicher und komme immer wieder von seiner Fahrspur ab. Diese Fahrweise zog sich über mehrere Kilometer. Glücklicherweise blieb der Mitteiler mit seinem Fahrzeug hinter dem Lkw, sodass der aktuelle Standort und die aktuelle Fahrweise des betroffenen Sattelzuges dokumentiert werden konnten.

Eine Streifenbesatzung konnte den beschriebenen Silotanker Höhe der Anschlussstelle Erfurt-West feststellen und anschließend kontrollieren.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief negativ. Jedoch brachte ein freiwilliger Drogenvortest ein positives Ergebnis zutage. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Gegen den 36-jährigen Lkw-Fahrer wurde außerdem eine vierstellige Sicherheitsleistung erlassen. Zur Unterbindung der Weiterfahrt wurde eine Radkralle an seinem Fahrzeug angebracht.

Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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