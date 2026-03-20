Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: fast 20 % der Verkehrsteilnehmer waren zu schnell

A71 Höhe Meiningen (ots)

Eine erschreckende Bilanz zieht die Autobahnpolizei nach einer gestern durchgeführten Geschwindigkeitsmessung auf der A71.

Hier wurde gestern Nachmittag zwischen der Anschlussstelle Meiningen-Nord und dem Dreieck Suhl für ca. drei Stunden gemessen.

Auf der Autobahnbrücke "Rotes Tal" ist die Geschwindigkeit auf 100 km/h reduziert.

Innerhalb der genannten Messzeit fuhren ca. 2500 Fahrzeuge über diese Brücke. Davon wurden knapp 500 Verkehrsteilnehmer geblitzt. Dies entspricht einem Prozentanteil von 20 %.

20 % der Verkehrsteilnehmer fuhren hier zu schnell.

215 davon müssen mit einem Verwarngeld rechnen. Gegen den Rest wird ein Bußgeld verhängt. Dazu kommen noch 23 Fahrverbote.

Der Spitzenreiter auf diesem Abschnitt war mit 177 km/h unterwegs.

Trotz regelmäßiger Hinweise der Polizei in Bezug auf Geschwindigkeitsverstöße und den damit einhergehenden Gefahren fahren zu viele Verkehrsteilnehmer regelmäßig zu schnell.

Die daraus resultierenden Gefahren für sich und alle anderen Verkehrsteilnehmer scheinen sie hierbei in Kauf zu nehmen.

Regelmäßig führt die Technische Verkehrsüberwachung der Autobahnpolizei Geschwindigkeitskontrollen auf Thüringer Autobahnen durch, um Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren. Verkehrsteilnehmer, welche sich an die vorgegebene Geschwindigkeit halten, brauchen keine Angst vor dem Blitzlicht der Messgeräte zu haben.

Tragen Sie aktiv zur Verkehrssicherheit bei und halten Sie sich an Geschwindigkeitsbeschränkungen. Werden Sie zum Vorbild.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell