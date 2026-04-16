Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt

Am Donnerstag, den 16.04.2026, wurde ein 34-jähriger Transporter-Fahrer aus Cloppenburg im Prozessionsweg gegen 00:30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Transporter über ein falsches und entstempeltes Kennzeichen verfügte, dementsprechend weder zugelassen noch versichert war. Zudem war der Cloppenburger nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin ergab ein Drogenvortest Hinweise auf eine Beeinflussung durch THC, was eine Blutentnahme erforderlich machte. Der 34-Jähre sieht sich nun mehreren Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ausgesetzt.

Cloppenburg - Drogen im Straßenverkehr

Am Mittwoch, den 15.04.2026, wurde ein 31-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg gegen 21:40 Uhr auf der Resthauser Straße kontrolliert. Hierbei stellte sich im Rahmen eines Vortests eine Beeinflussung durch Kokain heraus. Es folgten die Untersagung der Weiterfahrt und die Entnahme einer Blutprobe. 202600438886

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 15.04.2026, in der Zeit von 08:05 Uhr bis 08:25 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW Nissan X-Trail auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Inselstraße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Löningen - Sporthalle mit Farbe beschmiert

Am Mittwoch, den 15.04.2026, im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr, beschmierten unbekannte Täter ein Abfallbehältnis und die Tür einer Sporthalle in der Ringstraße mit Sprühfarbe. Der Schaden wurde auf ca. 500,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 04471/18600 entgegen.

Essen (Oldb) - Drahtseil über Straße gespannt / Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Erst am gestrigen Tag wurde bei der Polizei in Essen ein Sachverhalt angezeigt, wonach zwei Personen mit ihrem PKW am Sonntag, den 12.04.2026, gegen 19:10 Uhr gegen ein auf ca. 1,5 m Höhe gespanntes Drahtseil gefahren seien, welches die Peterstraße gekreuzt habe. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen unter 05434/9247022 entgegen.

Lindern - Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Am Mittwoch, den 15.04.2026, befuhr ein 30-jähriger LKW-Fahrer aus Oldenburg gegen 05:30 Uhr die Vreeser Straße in Fahrtrichtung Lindern. Im Gegenverkehr kam ihm - vermutlich - ein weißer Transporter entgegen und touchierte ihn derart, dass Sachschaden entstand. Der Fahrer des Transporters entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

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