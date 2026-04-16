Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Versuchter Einbruch in Spielzeugschuppen Im Zeitraum von Freitag, den 10.04.2026 (18:00 Uhr) bis Montag, den 13.04.2026 (12:00 Uhr) versuchten unbekannte Täter gewaltsam die Tür eines Spielzeugschuppens im Innenhof eines Kindergartens an der Straße "Am Meyerhof" zu öffnen. Dies misslang nach bisheriger Erkenntnis. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 ...

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