PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Roller ohne Versicherungsschutz und Fahrerlaubnis geführt

Am Donnerstag, den 16.04.2026, wurde ein 15-jähriger Rollerfahrer aus Friesoythe im Kellerdamm gegen 12:50 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Roller weder versichert war, noch der Jugendliche eine Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 12:14

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Farbschmierereien in der Cloppenburger Innenstadt aufgeklärt / 21-Jähriger Cloppenburger festgenommen Für mehrere Sachbeschädigungen durch Sprühfarbe auf Fassaden im Bereich der Cloppenburger Innenstadt muss sich nun ein 21-jähriger Mann aus Cloppenburg vor Gericht verantworten. Der Beschuldigte steht im Verdacht für bis ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 11:48

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme / PKW am Vortag entwendet und mit falschen Kennzeichen geführt Am Mittwoch, den 15.04.2026, wurde eine Streifenwagenbesatzung gegen 22:00 Uhr auf einen Kleinwagen im Falkenweg aufmerksam und beabsichtigte diesen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Im weiteren Verlauf missachtete der männliche Fahrzeugführer sämtliche Anhaltesignale des ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 11:48

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Derzeit liegen keine presserelevanten Informationen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POK Christoph Schomaker Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren