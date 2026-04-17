Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Roller ohne Versicherungsschutz und Fahrerlaubnis geführt
Am Donnerstag, den 16.04.2026, wurde ein 15-jähriger Rollerfahrer aus Friesoythe im Kellerdamm gegen 12:50 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Roller weder versichert war, noch der Jugendliche eine Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.
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