Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Roller ohne Versicherungsschutz und Fahrerlaubnis geführt

Am Donnerstag, den 16.04.2026, wurde ein 15-jähriger Rollerfahrer aus Friesoythe im Kellerdamm gegen 12:50 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Roller weder versichert war, noch der Jugendliche eine Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

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